Estreia positiva para Portugal nos Europeus de canoagem

O director técnico nacional de canoagem, Ricardo Machado, fez esta sexta-feira um "balanço extremamente positivo" da estreia nos Europeus da Bulgária, com cinco finais A e uma B nas sete necessárias para fazer o pleno.

PUB

"Os objectivos foram cumpridos quase na plenitude. De sete tripulações em competição apenas duas não conquistaram a final A. Temos uma final B e a C2 1000 que não se apurou. Destaco os K4 500 em distâncias olímpicas, tal com o K1 1000 do Fernando Pimenta e o K2 500 da Joana Vasconcelos e Teresa Portela", regozijou-se.

O dirigente evitou o tema das medalhas, recordando que estas "são conquistadas na água" e que o mais importante é os atletas estarem ao seu nível habitual. "Não gostamos de prometer o que não depende só de nós. Ao estar na final vamos ter as mesmas possibilidades das outras oito tripulações. Os atletas vão lutar com todas as suas forças e no final logo se verá", concluiu Ricardo Machado, igualmente vice-presidente da federação.

PUB

O treinador José Sousa mostrou-se satisfeito com a passagem à final do K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, David Fernandes e David Varela, "repetindo o desempenho promissor das duas taças do mundo". "Agora estamos na final onde tudo pode acontecer. Esperamos chegar o mais à frente possível, sem prometer medalhas. É fácil prometer, mas conquistá-las é mais complicado. Se ficarmos nos cinco primeiros já é fantástico", admitiu, falando sobre o barco que perdeu Fernando Pimenta, substituído por David Varela.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O técnico desvalorizou o facto de o K2 500 de Emanuel Silva e João Ribeiro, tripulação que já foi campeã do Mundo em 2013 e da Europa em 2014, ter falhado a final num dia "muito preenchido", com quatro provas. "Colocámos o K4 à frente nas prioridades. O Emanuel e o João valem muito mais do que isto. Não esperávamos, mas é levantar a cabeça e pensar na final", completou.

Ryszard Hoppe era um técnico "muito contente" com o pleno de finais do K2 500 Joana Vasconcelos e Teresa Portela, que se juntaram a Francisca Laia e Maria Cabrita no K4. "Cumpriram o objectivo a 100%. Tudo o que conseguirem na final é bem-vindo", disse.

Quanto a Hélder Silva e Nuno Silva, que ficaram fora da regata das medalhas em C2 1000, o treinador polaco lembrou que o finalista olímpico era especialista nos 200 metros e agora está em fase de adaptação aos 1000 metros. "Esta foi a primeira prova de 1000 metros. Não é fácil mudar de distância. Mas não faltou muito para a final. Vamos continuar a trabalhar", concluiu, confiando na adaptação dos atletas.

PUB

PUB