Ministério Público arquivou queixa da CDU contra Rui Moreira no caso Selminho

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou esta quinta-feira ter sido notificado pelo Ministério Público do arquivamento da queixa apresentada pela CDU contra si no caso Selminho.

"Entendeu o Ministério Público, após investigação, que não existiu 'qualquer sinal de proveito pessoal do autarca visado ou de terceiros ou de prejuízos patrimoniais para a autarquia, por não ter sido clarificado que hajam sido violados os deveres de respeito pela legalidade administrativa, que enformam o 'munus' [conjunto de obrigações] das suas funções, susceptível de pôr em causa o seu desempenho isento e íntegro'", refere Rui Moreira, em nota informativa enviada à Lusa.

Perante o arquivamento, o autarca independente espera agora "um pedido de desculpa" da CDU, mas também do PSD e Bloco de Esquerda, "tendo em conta o aproveitamento político e eleitoral que tentaram fazer com acusações caluniosas" sobre este processo.

"As acusações visaram lesar a minha imagem pública e bom nome, assim como os da minha família", conclui.

