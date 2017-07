Morreu norte-americano Chuck Blazer, no centro do escândalo de corrupção da FIFA

O norte-americano Chuck Blazer, que estava no centro do escândalo de corrupção da Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 2015, morreu aos 72 anos, anunciou na quarta-feira o seu advogado. "As suas falhas, pelas quais reconheceu total responsabilidade, não devem fazer esquecer o impacto positivo que Chuck teve no futebol internacional", afirmou o advogado em comunicado.

Blazer, que se tornou informador da polícia federal (FBI) e da Justiça norte-americana, foi irradiado do futebol pelo Comité Independente de Ética da Federação Internacional de Futebol (FIFA), pelo envolvimento no caso de corrupção que abalou a instituição.

A colaboração com a justiça levou à prisão dirigentes do organismo, assim como de parceiros.

Antigo secretário-geral da CONCACAF [Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas], a confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, entre 1990 e 2011, Blazer foi membro do comité executivo da FIFA entre 1997 e Abril de 2013.

Blazer denunciou subornos para as atribuições dos Mundiais de 1998 e 2010, as comissões pedidas pela exclusividade de difusão de torneios, entre outras situações, que levaram a que a Justiça norte-americana avançasse com um processo de associação criminosa e corrupção contra vários dirigentes da FIFA, em vésperas do último congresso.

O norte-americano assumiu-se culpado em novembros de 2013 de dez tipos de crimes.

