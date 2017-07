Jonas e Seferovic, duas boas notícias no arranque do Benfica

Entre muita coisa que ainda estará por fazer nesta versão inicial do Benfica 2017-18 (a mais recente das quais, encontrar alguém para substituir Nélson Semedo, de partida para o Barcelona), já há algumas boas notícias para contentar Rui Vitória e estão quase todas no ataque. Depois de uma época sofrida, Jonas apresenta-se na sua melhor condição e Seferovic parece mesmo ser um reforço de peso. E foi desta dupla que saíram os golos com que os “encarnados” derrotaram nesta quinta-feira o Neuchatel Xamax, equipa da II divisão suíça, por 2-0, no primeiro de três jogos que o Benfica irá fazer neste estágio.

Muitos dos que Rui Vitória apresentou neste seu primeiro “onze” não deverão manter o lugar quando o plantel estiver completo com todos os internacionais, mas há elementos que arrancam em nítida vantagem. Júlio César será o titular da baliza e até mostrou que a experiência é um posto, mas o que mais ficou na retina foi o bom entendimento entre os dois que começaram na frente, Jonas e Seferovic, mais a vontade do jovem Diogo Gonçalves em segurar um lugar no plantel.

O Benfica chegou à vantagem logo aos 5’. Gonçalves faz um passe perfeito para Jonas na área do Neuchatel, mas o guardião suíço Walthert impede a progressão do brasileiro, um penálti indiscutível que seria facilmente convertido por quem o sofreu. Depois de alguns sustos na defesa, com Júlio César a resolver uma situação particularmente complicada aos 12’, o Benfica marcou o segundo. Jonas faz o passe e Seferovic desfere o remate cruzado e certeiro.

O internacional suíço foi mesmo o reforço que mais se destacou neste primeiro teste de pré-temporada. O jovem eslovaco Martin Chrien sofreu com alguma natural falta de conhecimento da equipa, enquanto Ruben Dias, promovido da equipa B, e o brasileiro Hermes, que já vem da época passada, pareceram um pouco perdidos em campo, ao contrário de outros veteranos, como André Almeida e Jardel, que se apresentaram como candidatos credíveis aos lugares de Semedo e Lindelof.

Depois, com o decorrer dos minutos e com a rotação da equipa, viu-se muito pouco na segunda parte dos outros reforços que Rui Vitória lançou em campo, Arango e Willock. O colombiano teve nos pés a melhor oportunidade do segundo tempo, mas deixou-se antecipar por um adversário após assistência de Rafa.

O Benfica alinhou de início com Júlio César, André Almeida, Jardel, Ruben Dias, Hermes, Chrien, Felipe Augusto, Diogo Gonçalves, Cervi, Jonas e Seferovic.

Jogaram ainda Paulo Lopes, Pedro Pereira, Kalaica, Lisandro, Willock, André Horta, Fejsa, Rafa, Arango e Carrillo.

