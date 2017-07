Homem morreu ao ser atingido por embarcação em Olhão

Um homem morreu nesta terça-feira ao ser atingido por uma embarcação de recreio quando se encontrava a efectuar caça submarina junto ao Porto da Fuseta, em Olhão, no Algarve, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima.

PUB

De acordo com o Capitão do Porto de Olhão, comandante Nunes Ferreira, o acidente ocorreu pouco depois da meia-noite, quando o homem, de 37 anos, foi atingido por uma embarcação de recreio que estava a entrar pelo canal de acesso ao porto daquela cidade algarvia.

"O homem estava numa zona onde é proibida a actividade, sem qualquer sinalização, tendo sido atingido pela embarcação, cujo proprietário se apercebeu de ter batido em algo", indicou aquele comandante.

PUB

Segundo Nunes Ferreira, o tripulante da embarcação "parou, resgatou o homem com vida e chamou o INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), tendo, no entanto, falecido pouco tempo depois, com o óbito a ser declarado ainda no local pela equipa do INEM".

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência, tendo remetido o caso para o Ministério Público para que sejam apuradas as circunstâncias em que o acidente ocorreu.

PUB

PUB