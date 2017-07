A checa Karolina Pliskova é a nova número um do ténis mundial, uma posição que vai ocupar na segunda-feira, dia em que se irá tornar na 23.ª jogadora a liderar o ranking WTA e a primeira do seu país.

Apesar de ter sido eliminada na segunda ronda de Wimbledon pela eslovaca Magdalena Rybarikova, Pliskova beneficiou da derrota da romena Simona Halep, número dois mundial, frente à britânica Johanna Konta, nos quartos-de-final do Grand Slam londrino, para ascender à liderança da hierarquia.

Quando as tabelas forem actualizadas na segunda-feira, a tenista de 25 anos tornar-se-á na primeira checa a alcançar o número um mundial desde que existe o ranking WTA (1975) e a 23.ª jogadora a liderar a hierarquia feminina.

Nas últimas 52 semanas - o período de tempo que contribui para o cálculo do ranking -, Pliskova ganhou quatro títulos (Eastbourne, Brisbane e Doha, em 2017, e Cincinnati, em 2016), esteve na final do Open dos Estados Unidos (2016) e nas meias-finais de Roland Garros (2017), e disparou mais ases do que qualquer outra jogadora do circuito.

A ascensão da checa ao primeiro lugar da hierarquia mundial acaba com o reinado da alemã Angelique Kerber, que passou 34 semanas não consecutivas no primeiro lugar. Antes de Wimbledon, Pliskova ocupava a terceira posição do ranking.

