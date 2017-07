Costa convoca para terça-feira reunião sobre segurança em instalações militares

O primeiro-ministro convocou para terça-feira uma reunião sobre segurança em instalações militares com o chefe do Estado Maior das Forças Armadas e com os chefes dos três ramos militares, Exército, Marinha e Força Aérea.

Segundo fonte oficial do Governo, a reunião, que foi agendada para as 17h na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, estará também presente o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

Em São Bento estarão o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Artur Pina Monteiro, o chefe do Estado Maior do Exército, general Rovisco Duarte, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, general Manuel Teixeira Rolo, e o chefe de Estado-Maior da Armada, almirante Silva Ribeiro.

