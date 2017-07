Mais de 150 bombeiros combatem incêndio em Loures

Uma zona de mato está a arder nas localidades de Bolores, A-dos-Cãos e Casal do Falcão, no concelho de Loures. Apesar da proximidade a casas e armazéns, os Bombeiros Voluntários de Loures “não têm conhecimento de que haja habitações em perigo”, disse ao PÚBLICO fonte do corpo de bombeiros no local.

PUB

O alerta foi dado a esta corporação pelas 16h50. De acordo com os dados disponíveis no site da Protecção Civil, às 19h30, estavam no local 154 operacionais, apoiados por 46 viaturas e três meios aéreos - números em constante actualização. "O incêndio tem neste momento duas frentes activas e está a ser combatido por mais de dez corporações", adiantou fonte dos bombeiros de Loures.

Devido ao vento forte, o fumo está a atingir a cidade de Lisboa.

PUB

PUB

PUB