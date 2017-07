Vieira pede aos benfiquistas: “Deixem os outros falar”

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assumiu neste domingo o objectivo de conquistar o quinto título consecutivo de campeão nacional, o penta, e pediu para os benfiquistas se preocuparem apenas com o seu clube. Numa intervenção à margem do almoço do encontro mundial das Casas do Benfica, no Estádio da Luz, o líder dos “encarnados” deixou claro que, “em termos desportivos”, o clube da Luz vai “continuar, nas modalidades e no futebol, com equipas bastante competitivas e com o mesmo sonho de ganhar”.

“Vamos assumir que queremos conquistar o penta... não temos vergonha de o dizer”, afirmou o presidente do Benfica, muito aplaudido pelos representantes das diversas casas. Vieira frisou que “os resultados desportivos são importantes”, mas deixou claro que, “paralelamente a isso”, o Benfica também tem de “ter sempre resultados positivos” em termos económicos e financeiros.

“Queremos recuperar os capitais próprios da SAD o mais depressa possível. Pensamos que este ano vamos recuperar mais 40 ou 50 milhões de euros de capitais próprios. Queremos chegar, no próximo ano, aos capitais próprios na totalidade, para termos outra estratégia, que será anunciada a todos vós. Penso que qualquer benfiquista participará nessa estratégia”, afirmou.

O líder dos “encarnados” fez ainda um apelo a todos, no final da sua intervenção: “Preocupem-se sempre com o Benfica. Deixem os outros falar. O que é importante chama-se Sport Lisboa e Benfica”.

Antes, Luís Felipe Vieira adiantou que o Benfica vai continuar pelo caminho que tem trilhado, frisando que “o Caixa Futebol Campus faz parte dessa estratégia”. “Estamos neste momento em obras bastante profundas no Seixal. Queremos crescer em quartos, em áreas sociais, em áreas técnicas. Estamos com um investimento aproximado de dez milhões de euros”, especificou.

Vieira adiantou ainda que o Benfica quer edificar um colégio, o “Colégio Benfica, para 800 alunos”, para que “todos os jovens do Seixal” possam lá estudar. “Queremos marcar a diferença por essa via. Queremos que todos os pais que têm os filhos à guarda do Sport Lisboa e Benfica estejam em casa devidamente descansados”, frisou.

“Queremos mais sete campos no Seixal. Tudo depende de conseguirmos adquirir um terreno. Se o conseguirmos, o Seixal vai duplicar”, avançou ainda Luís Filipe Vieira.

