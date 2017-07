Lukaku diz que não podia recusar Manchester United, "o maior clube do mundo"

O futebolista belga Romelu Lukaku, em entrevista à ESPN, publicada neste domingo, referiu que não podia recusar a proposta do Manchester United, "o maior clube do mundo". "Não pensei duas vezes. Quem recusaria jogar no maior clube do mundo?", questionou o avançado, contratado ao Everton pelo clube treinado por José Mourinho.

Sobre o treinador, o goleador belga acredita que o português vai ajudá-lo a "ser melhor jogador". "Ele sabe como fazer ganhadores os jogadores. Para mim, é uma oportunidade perfeita. Tenho 24 anos e nunca conquistei um grande troféu. Acredito que Mourinho é o homem ideal para me ajudar a consegui-lo", destacou Lukaku.

O internacional belga manifestou também o desejo de "fazer parte da história" dos Red Devils. O Manchester United "tem o melhor estádio de Inglaterra e os melhores adeptos. É uma oportunidade perfeita. Sempre desejei jogar num clube que aspira vencer todos os troféus e a história do Manchester United fala por si. Estou muito agradecido pela oportunidade que me deram", disse Lukaku.

Em 133 jogos disputados pelo Everton, Lukaku marcou um total de 71 golos (25 na última época).

