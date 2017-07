Wolverhampton contrata Ruben Neves ao FC Porto

O Wolverhampton, clube do segundo escalão inglês, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou neste sábado a contratação do futebolista português Ruben Neves, do FC Porto.

Segundo os Wolves, Ruben Neves, de 20 anos, assinou um contrato por cinco anos épocas e chega a Wolverhampton acompanhado do francês Willy Boly, emprestado por uma época pelos ‘dragões’.

?? We are delighted to confirm the arrival of Rúben Neves who joins from @FCPorto on a five-year-deal. #WelcomeRuben pic.twitter.com/zjcQbv0z4N — Wolves (@Wolves) July 8, 2017

Embora não divulgue a verba envolvida no negócio, o Wolverhampton diz apenas que se trata de um recorde na história do clube, onde também jogam os portugueses Roderick, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.

?? We are also delighted to confirm the arrival of Willy Boly who joins Wolves on a season-long loan from @FCPorto. #WelcomeWilly pic.twitter.com/ERj2qh3XrV — Wolves (@Wolves) July 8, 2017

Segundo jornal O Jogo, o clube inglês paga 18 milhões de euros pelo passe de Ruben Neves.

“Estou muito entusiasmado por jogar neste clube. É um grande clube e espero ajudá-lo a atingir os seus objectivos. Sempre quis jogar em Inglaterra e cheguei agora a uma grande equipa”, disse Ruben Neves, citado no site oficial do Wolverhampton.

Sobre o reencontro com Nuno Espírito Santo, com quem trabalhou no FC Porto na época passada, Ruben Neves disse que se trata de “uma grande oportunidade trabalhar com um grande treinador”.

Por seu turno, Nuno Espírito Santo, também citado na publicação do clube inglês, destacou a qualidade do médio.

“Conheço-o bem. Trabalhei com ele a época passada e é um bom jogador. Quando um jogador é capitão de uma equipa como o FC Porto, isso representa muito. Estou muito contente por ter chegado [ao Wolverhampton]. Será um grande desafio para ele”, avaliou o técnico português.

Ruben Neves é o segundo jogador formado no FC Porto a deixar o clube neste Verão, depois de André Silva se ter transferido para o Milan por 38 milhões de euros.

O jogador deixou uma mensagem de despedida no Instagram. "Chegou ao fim o lindo ciclo como jogador, 12 anos de aprendizagem, de paixão e alegria .. Saio com a certeza que foi apenas como jogador que terminou a nossa ligação, continuarei a ser aquilo que era antes de ser jogador, um adepto apaixonado por ti. Obrigado por tudo, estou seguro que um dia voltarei e que até lá não vais parar de me dar alegrias. Para sempre o meu Porto. Azul e branco é o coração!", lê-se na mensagem de despedida.

