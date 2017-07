Valtteri Bottas garante pole position no GP da Áustria

O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) garantiu este sábado o primeiro lugar da grelha para o Grande Prémio da Áustria, nona prova do Mundial de Fórmula 1, que se disputa no domingo no circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Botas, que conseguiu a segunda pole position na temporada, completou os 4318 metros da pista austríaca em 1m04,251s, à frente do alemão Sebastian Vettel (Ferrari). O líder do Mundial arrancará do segundo lugar, depois de ter sido cronometrado em 1m04,293s.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo no Mundial, a 14 pontos de Vettel, foi o terceiro mais rápido na qualificação, com 1m04,424s, mas partirá cinco lugares atrás, em oitavo, como penalização por ter mudado a caixa de velocidades antes do ciclo de seis provas consecutivas.

Desta forma, será o finlandês Kimi Räikkönen (Ferrari), o quarto mais rápido (1m04,779s), a partir do terceiro lugar da grelha.

