Secretário de Estado garante que "acompanha com serenidade" casos do futebol

O secretário de Estado da Juventude e Desporto afirmou esta sexta-feira que o governo está a "acompanhar com serenidade" as recentes polémicas instaladas no futebol português, mostrando "confiança total" nas entidades que tutelam a modalidade.

João Paulo Rebelo, que marcou presença na cerimónia dos sorteios dos campeonatos profissionais de futebol, que se realizou em Matosinhos, não se quis alongar sobre os casos que estão a marcar o futebol nacional.

"Sei que há sempre um interesse em algumas polémicas levantadas, mas há entidades para fazer o seu trabalho, e tenho tomada nota que o estão a fazer. O governo está acompanhar com serenidade todos estes casos, e é algo que não vou comentar", apontou o governante.

João Paulo Rebelo frisou que "há uma total confiança na Federação Portuguesa de Futebol que é quem regula a modalidade, e na Liga Portuguesa de Futebol Profissional que é quem gere os campeonatos". O secretário de Estado mostrou o desejo que a próxima época desportiva decorra de forma "competitiva, mas saudável e com espectáculo". "Todos nós que gostamos de futebol esperamos que tal aconteça na próxima época, e creio que estão criadas as condições para tal", confessou.

