O calendário completo da II Liga de futebol 2017/2018

Arouca e Nacional da Madeira, os dois clubes despromovidos da Liga NOS à Liga Ledman, têm partidas de grau de dificuldade distintas no arranque da prova, com os primeiros a deslocarem-se ao terreno do Famalicão e os segundos a receberem o Penafiel. Já os recém-promovidos Real e Oliveirense terão pela frente adversários exigentes, com os sintrenses a receberem um Leixões cheio de reforços e os oliveirenses a receberem a equipa B do Benfica. Os clássicos das equipas B começam à 15.ª jornada com um Sporting-FC Porto.

PUB

Aumentar

PUB

PUB