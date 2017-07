Podcast Com Tempo e Alma: Reconstruir a vida "é uma luta constante" das vítimas de violência doméstica

Nesta semana, a editora de Sociedade do PÚBLICO, Andreia Sanches, conversou com a autora Carla Maia de Almeida sobre o livro Em Nome da Filha — Retratos de Violência na Intimidade. Esta reportagem, publicada em Fevereiro de 2017 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, conta as histórias de mulheres vítimas de violência doméstica, entrevistadas em vários pontos do país.

