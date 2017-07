Irmãs do bebé encontrado na Póvoa de Lanhoso estiveram sinalizadas por negligência

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Póvoa de Lanhoso informou, através de um comunicado, "que não existe, nem nunca existiu, [um] Processo de Promoção e Protecção a favor da criança que desapareceu na freguesia de Serzedelo, no Concelho da Póvoa de Lanhoso".

Depois de vários contactos do PÚBLICO, a presidente desta CPCJ, Maria José Martins Lourenço, acrescentou à informação inicial que as duas outras filhas do casal foram acompanhadas pela CPCJ, num processo remetido ao Tribunal de Família e Menores em 2014. "No período compreendido entre Novembro de 2013 e Junho de 2014, decorreram processos de promoção e protecção a favor das suas duas irmãs, sinalizadas por negligência", confirmou.

O bebé de 18 meses que estava desaparecido na Póvoa de Lanhoso desde terça-feira à noite foi encontrado nesta quarta-feira de manhã. E estava bem. As circunstâncias do desaparecimento do bebé estão ainda por esclarecer. "É prematuro estar a avançar" hipóteses, acrescentou ao PÚBLICO uma fonte da GNR da Póvoa de Lanhoso.

A criança estava a chorar e a gemer quando foi encontrada por uma moradora às 11h30, que pegou nele e o entregou a elementos da GNR.

O facto de ninguém ter ouvido a criança durante a noite é que torna este caso “estranho”, diz a presidente da Associação Portuguesa das Crianças Desaparecidas (APCD), Patrícia Cipriano.

“É estranho que desapareça dali, passe uma noite inteira ao relento e depois seja encontrada. Já começa a ser um bocadinho recorrente”, diz. “Uma criança perdida, sozinha e à noite, numa situação destas, chora e berra. Ninguém ouviu nada?”, interroga-se Patrícia Cipriano. “É possível mas muito difícil. Não quero levantar suspeitas mas estes casos não me convencem.” E refere três casos com elementos “em comum”.

Em 2014, um menino de 17 meses esteve desaparecido na Madeira durante três dias e quando foi encontrado estava bem. A mãe era suspeita de tentativa de vender a criança, e chegou a ser acusada pelo Ministério Público de rapto e tráfico de pessoas mas foi absolvida pelos juízes.

Em 2016, em Ourém, uma criança desapareceu do quintal dos avós maternos quando brincava e foi encontrada bem de saúde pela GNR 25 horas depois. Neste caso, os pais separados não estavam de acordo pela guarda da criança.

“Se o bebé chorasse e se houvesse elementos” das equipas de busca “nas imediações, imediatamente teriam dado por isso”, garante o tenente-coronel Silva Caldeira, do Comando Territorial da GNR de Braga. “As buscas são muito limitadas” durante a noite porque as equipas dispõem de menos elementos.

Além disso, só a partir das 7h tiveram a ajuda dos cães das equipas cinotécnicas treinados para detectarem, neste caso, pessoas. “Eu acredito que uma criança de 18 meses tenha adormecido, que se tenha cansado e tenha ficado ali em silêncio”, diz Silva Caldeira.

O bebé, que esteve desaparecido 15 horas, foi encontrado por volta das 11h30 "a cerca de 900 metros de casa", disse o coordenador da Polícia Judiciária de Braga, Gil Carvalho, citado pela Lusa. O responsável afasta a hipótese de crime mas diz que o inquérito se mantém aberto.

Durante a manhã, o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso disse aos jornalistas que a família "estava sinalizada" e "a ser acompanhada" pela CPCJ e pela Segurança Social.

Nas respostas enviadas, e relativamente à sinalização das duas meninas, filhas do mesmo casal, Maria José Martins Lourenço, presidente da CPCJ da Póvoa de Lanhoso, esclareceu ainda: "Após intervenção desta comissão [de Protecção de Criança e Jovens] e de aplicação da medida de Apoio junto dos Pais, os processos foram arquivados e remetidos ao Tribunal de Família e Menores de Braga por incumprimento reiterado do Acordo de Promoção e Protecção, nos termos da Lei, passando a intervenção junto da família a caber em exclusivo a este Tribunal, a partir da data mencionada."

