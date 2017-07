Fábio Coentrão anuncia mudança para o Sporting

O lateral-esquerdo Fábio Coentrão anunciou nesta quarta-feira que é jogador do Sporting.

"Muito feliz por ter a oportunidade de jogar neste grande clube", escreveu o jogador no Facebook, acompanhando a mensagem com uma fotografia tirada nas bancadas do Estádio de Alvalade.

O Sporting ainda não confirmou a mudança de Fábio Coentrão para Alvalade, onde deverá chegar por empréstimo de Real Madrid.

Coentrão reencontrará Jorge Jesus, que foi seu treinador no Benfica.

