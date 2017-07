O internacional português Pepe chegou esta terça-feira a acordo com o Besiktas, actual campeão da Turquia, que oficializou a contratação do defesa-central ex-Real Madrid. O vínculo deverá ter validade de duas épocas.

PUB

Dado como certo no Paris Saint-Germain, Pepe encerra um capítulo de dez anos ao serviço do Real Madrid, depois de não ter chegado a acordo para renovar com o campeão espanhol.

PUB

PUB