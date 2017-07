Costa justifica férias em comunicado

Comunicado na íntegra:

"O Gabinete do primeiro-ministro esclarece que o Governo, tendo em consideração o período de Verão, organizou e planificou em tempo o período de férias do primeiro-ministro, bem como dos restantes membros do Governo, de forma a garantir as necessárias substituições para assegurar o normal funcionamento do Governo.

Neste quadro, o primeiro-ministro encontra-se no gozo de uma semana de férias, sendo substituído na sua ausência, nos termos do artigo 7º da Lei Orgânica do XXI Governo, pelo Ministro dos Neg��cios Estrangeiros. O primeiro-ministro está sempre contactável e disponível em caso de necessidade".

