Vettel desculpou-se e FIA deu por encerrado incidente com Hamilton

Mais de uma semana depois, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) colocou um ponto final no incidente entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, durante o Grande Prémio do Azerbaijão. Numa das quatro ocasiões em que o safety car teve de entrar em pista, Hamilton – que na altura liderava a corrida – travou bruscamente e Vettel foi incapaz de evitar o embate na traseira do Mercedes. Visivelmente insatisfeito, o alemão colocou-se ao lado do britânico e projectou o seu Ferrari na direcção do monolugar do rival. Vettel foi punido com uma paragem de dez segundos nas “boxes” e acabou por admitir que se tratou de uma “reacção exagerada”.

“Fui surpreendido pelo Lewis e embati na traseira do carro dele. Em retrospectiva, não acredito que ele tivesse qualquer intenção negativa. No calor da acção tive uma reacção exagerada, e por isso quero pedir desculpa directamente ao Lewis, mas também a toda a gente que estava a assistir à corrida. Tenho consciência que não dei um bom exemplo”, lamentou o piloto alemão, em comunicado. “Não tive intenção de colocar o Lewis em perigo e compreendo que criei uma situação perigosa. Por isso quero pedir desculpa à FIA. Aceito e respeito as decisões tomadas na reunião em Paris [entre Vettel e representantes da FIA] assim como a penalização aplicada pelos comissários em Baku. Amo este desporto e estou determinado a representá-lo de forma que possa servir de exemplo para as gerações futuras”, acrescentou.

O presidente da FIA, Jean Todt, exigiu que tal comportamento não se repita: “No desporto ao mais alto nível há um ambiente intenso que pode inflamar os temperamentos. No entanto, o papel dos desportistas de topo é lidar calmamente com a pressão e comportarem-se com respeito pelos regulamentos e pelo estatuto de que gozam”, vincou o dirigente.

Com este desfecho para o incidente, Vettel mantém os 14 pontos de vantagem sobre Hamilton na classificação do Mundial de pilotos. Com três triunfos, o alemão é líder após oito das 20 corridas do campeonato.

