E foi de penálti que Portugal chegou ao pódio

Depois dos três penáltis falhados frente ao Chile, Portugal parecia condenado outra vez à maldição das grandes penalidades, quando André Silva falhou dos 11 metros logo no início do jogo. A maré de azar prosseguiu com um autogolo de Neto, mas Pepe resgatou a equipa para o prolongamento, em que Adrien Silva marcou o golo da vitória…de penálti.

Um jogo para 3.º e 4.º lugares da Taça das Confederações em final de época tinha tudo ser desinteressante. Só que foi tudo menos isso. Portugal oscilou entre o bom e o sofrível, falhou muitas oportunidades, esteve perto de perder mas acabou por ganhar. E, segundo o estatístico Mr. Chip, foi a primeira selecção A a ter um penálti falhado, um autogolo e um jogador expulso num torneio organizado pela FIFA.

Portugal esteve melhor na primeira parte e poderia ter chegado cedo à vantagem. Com o recurso às imagens televisivas, o árbitro assinalou penálti sobre André Silva, mas o avançado contratado pelo Milan ao FC Porto permitiu a defesa de Ochoa (17’).

Logo a seguir, Nani também poderia ter marcado, mas atirou por cima.

Num jogo em que Portugal teve várias oportunidades desperdiçadas, foi o México a marcar primeiro, num autogolo de Neto (54’).

A perder, Portugal ainda desperdiçou oportunidades de marcar (Ochoa, por exemplo, defendeu um cabeceamento de Nani), embora o México também tenha obrigado Rui Patrício a aplicar-se num par de ocasiões.

E quando já se pensava que não havia volta a dar à derrota, Pepe marcou o golo do empate já em tempo de descontos.

No tempo-extra, Portugal acabou por chegar à vantagem de penálti. Após mão do portista Layún, Adrien Silva acabou com a maldição das grandes penalidades.

Portugal é terceiro, o México quarto; Alemanha e Chile jogam a final a partir das 19h.

