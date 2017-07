Canoagem: José Ramalho sagra-se campeão europeu pela quinta vez

O canoísta José Ramalho classificou neste sábado como "fantástica" a sensação de sagrar-se campeão da Europa de maratonas pela quinta vez, destacando o facto de o fazer perante os que o têm acompanhado na longa carreira. "Ser campeão da Europa pela quinta vez, a quarta consecutiva, é fantástico, ainda por cima em Portugal. Muito bom", disse à agência Lusa, momentos depois de vencer, ao sprint, uma longa prova de 29,8 quilómetros no Rio Lima, em Ponte de Lima.

Ramalho, de 34 anos, que igualou o amigo espanhol Manuel Busto no recorde de cinco títulos europeus, e com quem falou esta manhã, não quer pensar no sexto, preferindo focar-se agora nos Mundiais de Setembro, na África do Sul, onde procura um título inédito.

"Como é óbvio, seria o meu objectivo. Mas luto contra a probabilidade, pois já ganhei cinco vezes. A probabilidade de perder é maior. Não estou preocupado com isso neste momento. Agora é o Campeonato do Mundo e logo se vê", disse o campeão em 2011, 2014, 2015, 2016 e, agora, 2017, sendo ainda "vice" em 2009 e 2013: em Mundiais, foi prata em 2012 e bronze em 2009, 2014 e 2016.

O sprint começou a uns 400 metros da meta: "Estávamos todos para o sprint final. Tentei salvar forças para a decisão. O meu corpo correspondeu muito bem e mantive-me na frente desde a última portagem até ao fim e acho que isso fez a diferença no momento-chave."

O atleta vila-condense assumiu ser "complicado" o grupo ter-se mantido tão grande até à parte final - "é sempre um risco" - e defendeu que sair da derradeira portagem na frente o dispensou de "subir a onda de outro adversário e ir contra o vento", dificuldades muitas vezes difíceis de ultrapassar.

O numeroso público a puxar por si também foi importante: "Ouvi-os em quase todas as portagens. Nas seis primeiras. Na sétima já não ouvi nada. Estava bastante focado. Tal como na volta pequena em que não ouvia nada nem ninguém. Só via a meta. Só no final percebi que havia muita gente de pé a aplaudir."



