Benfica oficializa Cristián Arango por cinco anos

Dias depois de ter chegado a Lisboa, Cristián Arango foi neste sábado apresentado como reforço do Benfica. O avançado colombiano, de 22 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas e prometeu empenho total para garantir uma vaga no plantel.

PUB

"Sou o Cristián Arango, um jogador que vai dar tudo por esta camisola e que quer ganhar títulos. Espero conquistar um lugar no plantel e ser importante na equipa", disse o jogador proveniente do Millonarios, em declarações à BTV.

Arango define-se como um jogador "potente e rápido, com bom jogo aéreo" e disse ter a noção de que o futebol na Europa é mais intenso, depois de ter passado também pelos espanhóis do Valência B, em 2015-16, por empréstimo do Envigado. "Sempre foi um sonho jogar na Europa, ainda para mais num clube tão grande como o Benfica", justificou o avançado.

PUB

O jogador chega ao Estádio da Luz após uma boa época ao serviço do Millonarios de Bogotá, onde realizou 13 jogos e apontou três golos, e explicou por que razão optou pelo Benfica. “É um grande clube, tem muitos títulos e conquistou o último campeonato português. Já passaram muitos jogadores importantes pelo Benfica”.

PUB

PUB