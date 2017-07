Sporting: Bas Dost "Jogador do Ano" e Daniel Podence "Revelação do Ano"

O avançado holandês Bas Dost foi eleito na sexta-feira o Jogador do Ano do Sporting, enquanto o prémio revelação foi atribuído ao jovem Daniel Podence, na Gala Honoris Sporting, que decorreu no Coliseu dos Recreios.

Eram quatro os candidatos seleccionados para melhor jogador do ano, Bas Dost, Gelson Martins, Rui Patrício e Sebástien Coates, mas a escolha recaiu no melhor marcador da Liga 2016/17.

No prémio revelação, Daniel Podence tinha a concorrência de Francisco Geraldes, Gelson Dala e João Palhinha.

Em relação ao galardão destinado ao Treinador do Ano, o mais votado foi o responsável pela equipa sénior de futebol feminino, Nuno Cristóvão, que orientou a equipa para a conquista do campeonato e da Taça de Portugal, logo na estreia do Sporting na competição.

Pelas mesmas razões, a Equipa do Ano distinguida foi a do futebol feminino sénior, que conquistou a “dobradinha”, e o prémio para a Jogadora do Ano foi atribuído a Solange Carvalho.

