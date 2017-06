O calor sentido no Irão foi tanto que compete para o título mundial

Uma cidade no Sul do Irão pode ter batido vários recordes de temperatura na tarde desta quinta-feira. Aliás, os números registados podem até alcançar um recorde mundial.

Falamos da cidade de Ahwaz que, segundo a agência meteorológica francesa MeteoFrance, chegou aos 53,7 graus Celsius. Este número só por si é um recorde absoluto no Irão desde que existem registos fiáveis de temperaturas. E é também a temperatura mais elevada alguma vez registada no mês de Junho na Ásia, explica o Washington Post. A mais elevada temperatura registada anteriormente no Irão tinha-se ficado pelos 53ºC.

53.7°C à Ahwaz #Iran ce 29 juin ! nouveau record absolu national de #chaleur iranien fiable & record mensuel (juin) pour le continent #Asie pic.twitter.com/nVPaXtnyBB — Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 29, 2017

Mas o site Weather Underground indica que o calor foi ainda maior, atingindo os 54ºC entre as 16h50 e as 17h locais. Se este registo estiver correcto iguala, pelo menos, o recorde mundial na história moderna.

Chirstopher Burt, historiador meteorológico que trabalha para o mesmo site, indica que a 21 de Julho de 2016, em Mitribah, no Kuwait, e o Death Valley, na Califórnia, a 30 de Junho de 2013, se chegou também aos 54ºC, tornando estas as temperaturas mais elevadas alguma vez registadas pelas medições meteorológicas modernas e credíveis.

A 10 de Julho de 1913, também no Death Valley, as temperaturas terão atingido o valor mais alto alguma vez visto no mundo: 57ºC. No entanto, nos últimos anos, alguns especialistas duvidaram da credibilidade e do rigor destes registos.

Por isso, e como diz o jornal norte-americano, para que a temperatura registada na cidade iraniana esta quinta-feira pelo Weather Underground possa, oficialmente, ser considerada como a maior de sempre a nível mundial, a Organização Mundial de Meteorologia terá de dar o seu parecer. Apesar de tudo, é correcto dizer que o calor que se fez sentir em Ahwaz foi um dos maiores alguma vez sentidos na história moderna das medições meteorológicas.

