SAP ganha vantagem na Madeira

Apesar de ter cometido um erro na primeira regata, a SAP Extreme Sailing Team concluiu o primeiro dia da 3.ª etapa do circuito Extreme Sailing Series (ESS), prova que se está a disputar na baía do Funchal, no primeiro lugar. O AC32 liderado por Adam Minoprio venceu duas das cinco regatas realizadas e tem um ponto de vantagem sobre a NZ Extreme Sailing Team.

Sem surpresa, o regresso de Minoprio fez a diferença. Após vencer a primeira etapa da ESS, o neozelandês não participou na segunda – estava a disputar a America’s Cup -, e a sua ausência fez-se sentir: a SAP não foi além do 4.º lugar. Com Minoprio de novo no camando, o barco neozelandês mostrou-se sempre o mais consistente e surge como claro favorito para vencer na Madeira.

Peça importante na SAP, Renato Conde é um dos portugueses presentes na Madeira. Depois de fazer parte da equipa de terra da Team Japan na America´s Cup, o velejador português mostra confiança no potencial do barco de bandeira dinamarquesa: “Vencemos em Omã e na China perdemos o pódio na última regata. Esperamos que se mantenha desta forma, pois sabemos que temos barco, equipa e velocidade.” Sobre a realização do terceiro acto das EES na Madeira, Conde realça que no circuito é difícil encontrar um local com “melhor clima, comida, paisagem e preço”.

Juntamente com a velejadora olímpica Mariana Lobato, Paulo Manso é um dos portugueses que faz parte da Team Extreme, a equipa convidada, que terminou o primeiro dia no último lugar. O jovem velejador madeirense refere, em declarações ao PÚBLICO, que sendo a tripulação “mista e muito jovem”, estarão nesta etapa “para aprender”. “Não temos objectivos definidos a nível de resultados. Queremos evoluir ao longo dos dias e os bons resultados serão bem-vindos”, sublinha Manso, que admite estar muito satisfeito com a experiência: “Para quem aprendeu a velejar nesta baía, estar nestes barcos que voam sobre a água é uma oportunidade excelente.”

