Phil Jackson despedido dos Knicks

Três horríveis anos depois, os New York Knicks despediram Phil Jackson do cargo de presidente da equipa. Apresentado em 2014 como o salvador dos eternamente perdedores Knicks, Jackson nunca conseguiu ser como presidente o que foi como treinador, ele que é o treinador com mais títulos (11) da história da Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA).

PUB

Com Jackson na liderança, os Knicks nunca chegaram aos play-off, tiveram três treinadores diferentes e nunca tiveram um plantel estável, com Jackson a promover revoluções a cada temporada.

Uma das poucas boas decisões de Jackson como presidente foi a eleição no draft de 2015 do letão Kristaps Porzingis, que se transformou na “estrela” da equipa, mas que estava de relações cortadas com o antigo treinador dos Lakers e dos Bulls, ao ponto de se falar insistentemente numa transferência. Jackson também não se dava bem com outra “estrela” da equipa, Carmelo Anthony.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jackson, de 72 anos, ainda tinha mais dois anos de contrato com a equipa nova-iorquina e, por eles, deverá receber uma verba a rondar os 24 milhões de dólares e já não deverá voltar à NBA, onde foi jogador e treinador de sucesso, mas um fracasso como presidente. Como jogador, Jackson foi campeão por duas vezes com os Knicks (1970 e 1973), mas seria como treinador que deixaria a sua marca na NBA, ganhando seis títulos com o Chicago Bulls de Michael Jordan e cinco títulos com os Los Angeles Lakers, em que contou com Shaquille O’Neal e Kobe Bryant.

HALLELUJAH. A post shared by Spike Lee (@officialspikelee) on Jun 28, 2017 at 4:40am PDT

Muito criticado pela gestão, Jim Dolan, o dono da equipa, é por estas alturas um herói em Nova Iorque. O realizador Spike Lee, um dos mais conhecidos adeptos dos Knicks, escreveu um “HALLELUJAH” nas redes sociais assim que se soube do despedimento de Jackson, ele que, em 2014, era um grande apoiante da sua contratação. Também o actor Michael Rapaport reagiu com entusiasmo, divulgando um vídeo onde diz, entre outras coisas, “Ding dong, a bruxa morreu!”.

PUB

PUB