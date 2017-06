Sporting bicampeão de futsal

O Sporting revalidou o título de campeão nacional de futsal ao vencer no terreno do Sp. Braga por 1-3. Os “leões” garantiram o bicampeonato no quarto jogo da final.

Merlim, aos seis minutos, deixou um adversário para trás e colocou o Sporting em vantagem no marcador. O Sp. Braga ameaçou mas, até ao intervalo, não conseguiu restabelecer a igualdade.

A segunda parte começou com o Sporting a dominar e a criar muitas oportunidades, mas o marcador só voltaria a funcionar na recta final do encontro. Aos 38’, os “leões” – que um minuto antes tinham visto o treinador Nuno Dias ser expulso por protestos – sentenciaram a partida com golos de Diogo e André Sousa. O guardião marcou de baliza a baliza, tirando partido do facto de o Sp. Braga jogar com guarda-redes avançado.

André Machado, na recarga a um primeiro remate defendido por André Sousa, marcou o golo dos bracarenses. Mas já era tarde para evitar o triunfo dos “leões”, que somaram a terceira vitória na final e garantiram o segundo título consecutivo. O Sporting, que já tinha conquistado a Taça da Liga, somou o seu 14.º título de campeão português de futsal, mais sete do que o Benfica, segunda equipa com mais troféus.

“Hoje tivemos de sofrer. Nem sempre conseguimos jogar bem, mas conquistámos esta vitória. Globalmente foi uma boa época. Este era o objectivo principal. Acabar desta maneira era tudo o que desejávamos. Os jogadores foram fantásticos”, sublinhou o treinador adjunto do Sporting, Paulo Luís, em declarações à TVI24.

Paulo Tavares, técnico do Sp. Braga, disse que o Sporting foi “um justo vencedor”. “Nada a dizer. Conseguimos chegar à final, o que é um feito para o clube. Todos estamos de parabéns, fizemos um trabalho fabuloso”, frisou.

