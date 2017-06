Russell Westbrook é o jogador mais valioso da NBA

Russell Westbrook, base dos Oklahoma City, foi eleito na segunda-feira o jogador mais valioso (MVP) da época da Liga Norte-americana de Basquetebol.

Apesar de os Oklahoma City terem sido eliminados pelos Houston Rockets logo na primeira ronda dos play-off da Conferência Oeste (4-2), Westbrook conseguiu uma das mais importantes eleições de final de temporada, sucedendo a Stephen Curry, que se sagrou campeão, pela segunda vez em três anos, pelos Golden State Warriors.

Westbrook venceu a corrida a James Harden (Houston Rockets) e Kawhi Leonard (San Antonio Spurs).

Numa época inspirada, Westbrook tornou-se no segundo jogador da história da NBA a terminar a fase regular com uma média de triplo-duplo, com 36 pontos, 10,7 ressaltos e 10,4 assistências.

O base também bateu o velho recorde de Oscar Robertson, que datava de 1962, ao conseguir um total de 42 triplos-duplos (em 81 jogos), mais um que o antigo jogador dos Cincinnati Royals.

Na lista de premiados, figuram dois jogadores dos campeões Warriors: Draymon Green, eleito o melhor defensor da temporada, Klay Thompson, autor da melhor exibição da época, no jogo de 5 de Dezembro com os Indiana Pacers, quando marcou 60 pontos em 29 minutos.

Lista de premiados

Jogador mais valioso: Russell Westbrook (Oklahoma City)

Melhor defesa: Draymond Green (Golden State Warriors)

Melhor treinador: Mike d'Antoni (Houston Rockets)

Jogador que mais evoluiu: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Melhor rookie: Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks)

Melhor sexto jogador: Eric Gordon (Houston Rockets)

Melhor parceiro de equipa: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Jogador com mais fair- play: Kemba Walker (Charlotte Hornets)

Melhor exibição da época: Klay Thompson (Golden State Warriors), 60 pontos em 29 minutos no jogo contra os Indiana Pacers, a 5 de Dezembro

