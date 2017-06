Carlos Lisboa deixa cargo de treinador do Benfica

O Benfica oficializou nesta terça-feira o abandono da função de treinador da equipa de basquetebol por parte de Carlos Lisboa. O técnico que levou o clube à conquista de quatro campeonatos nos últimos seis anos passa a desempenhar, em exclusivo, as funções de director-geral das modalidades.

"O SL Benfica não pode deixar de reforçar, mais uma vez, a grande gratidão pelo excelente desempenho de Carlos Lisboa no comando técnico da equipa profissional de basquetebol no seu mais recente ciclo", lê-se no comunicado emitido pelo clube, que justifica a decisão à luz de algumas alterações orgânicas, como a transferência de Tiago Pinto para a estrutura de futebol profissional.

