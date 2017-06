Bruno Fernandes no Sporting por 8,5 milhões

O médio ofensivo português Bruno Fernandes será reforço do Sporting para a temporada 2017-18. A contratação foi confirmada nesta terça-feira, com os “leões” a pagarem 8,5 milhões de euros à Sampdoria. A este valor acrescem 500 mil euros em função de objectivos e a verba correspondente ao mecanismo de solidariedade.

PUB

Bruno Fernandes assinou um contrato válido por cinco anos e fica “blindado” por uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros, pode ler-se no comunicado enviado pela SAD do Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A Sampdoria ficou com 10% de uma futura mais-valia, acrescenta o documento.

O futebolista de 22 anos, com passagem pelos escalões de formação do Boavista, estava há cinco épocas no futebol italiano. Na época 2016-17 vestiu a camisola da Sampdoria, tendo disputado 33 jogos e marcado cinco golos na Liga italiana.

PUB

Bruno Fernandes é o quarto reforço confirmado para a equipa de Jorge Jesus, juntando-se a Piccini, Battaglia e Mattheus Oliveira.

PUB

PUB