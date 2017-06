Alemanha e Espanha vão decidir título europeu de sub-21

O título europeu de sub-21 será decidido na próxima sexta-feira, em Cracóvia, entre Espanha e Alemanha. O frente a frente ficou definido nesta terça-feira, depois de as duas selecções terem eliminado Itália e Inglaterra, respectivamente.

PUB

Entrou primeiro em cena a Alemanha, que se adiantou no marcador por Davie Selke aos 35 ', mas permitiu a resposta de Demarai Gray (41') e Tammy Abraham (50'). Felix Platte (70') voltou a empatar a partida (2-2) com Inglaterra e forçou o prolongamento. A decisão final surgiria apenas nas grandes penalidades, com os germânicos a saírem por cima (4-3).

Horas mais tarde, festejava a Espanha o acesso à final (3-1). Em Cracóvia, no palco da final, ao intervalo não havia golos, até que Saúl Ñíguez puxou dos galões: o médio ofensivo do Atlético Madrid marcou aos 53', 65' e 74' e, pelo meio, o melhor que Itália (que viu Gagliardini ser expulso aos 58') conseguiu foi um golo de Bernardeschi aos 62'.

PUB

PUB

PUB