Sporting obrigado a antecipar tudo para não falhar a Champions

Passou um mês e um dia desde que o Sporting fez o seu último jogo em 2016-17 (a 21 de Maio, com o Chaves) e o arranque oficial da temporada 2017-18 (22 de Junho). Foi pouco tempo de férias para Jorge Jesus e para uma boa parte dos jogadores, mas os “leões” já sabiam que ia ser assim. Tudo tem de ser feito o mais depressa possível para ter uma equipa em condições de se bater por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao mesmo tempo que se jogam as primeiras jornadas da liga portuguesa. Depois dos primeiros dias de testes médicos, a bola vai começar a rolar em Alcochete, já com muitos reforços, mas também com muitas indefinições.

O Sporting vai ter um início de Agosto muito carregado. A liga portuguesa ainda não tem datas fixas, mas é provável que o campeonato arranque a 11 de Agosto, já que a Supertaça se joga no fim-de-semana anterior. Depois, o Sporting terá pela frente a primeira mão do play-off de acesso à Champions a 15 ou 16, mais uma jornada de liga, e a segunda mão do play-off, sendo que é muito provável que os “leões” não sejam cabeças-de-série no sorteio, e isso significaria que podem apanhar equipas como o Nápoles, o Sevilha ou o Liverpool. E por isto há uma urgência enorme nas muitas decisões que estão ainda por tomar.

Há quatro reforços confirmados, alguns já assegurados nos dias finais da época passada, o que contrasta com a época passada, em que muitos dos novos só chegaram nos últimos dias de mercado. Já estarão hoje em Alcochete o central André Pinto, o lateral-direito italiano Piccini e os médios Battaglia e Mattheus Oliveira. E há mais uns quantos perto de serem oficiais, Fábio Coentrão, Jerémy Mathieu, Marcos Acuña e Bruno Fernandes. A lista de desejos de Jesus, acreditando nas infinitas notícias sobre possíveis reforços “leoninos” inclui ainda nomes como o de Pity Martínez, Dumbia e Fábio Martins – até o possível regresso de Slimani tem sido noticiado com alguma insistência.

Mas Jesus só lida com certezas e a única certeza é que o primeiro dia de trabalho com bola vai ser com um grupo incompleto. Quatro dos titulares da época passada estão na Taça das Confederações (Patrício, Adrien, William e Gelson Martins) e, por enquanto, não há certezas sequer de que qualquer um deles continue em Alvalade, e quatro entraram de férias por terem estado no Euro de sub-21 (Podence, Iuri Medeiros, Tobias Figueiredo e Chico Geraldes) – Rúben Semedo também lá esteve, mas já foi vendido.

Por isso, o primeiro grupo vai incluir, para além dos reforços e dos que transitam da época anterior, muita gente da equipa B, jovens que se querem mostrar merecedores de promoção à equipa principal. Gelson Dala, Demiral, Domingos Duarte, Mama Baldé e Leonardo Ruiz são alguns dos jovens que vão compor o grupo de trabalho nestes primeiros dias, pelo menos até que regressem os internacionais, ou sejam contratados mais reforços. Jogadores como Ryan Gauld ou Spalvis já devem ter o empréstimo como destino para a próximo época.

O que estes dias de Sporting dizem é que Bruno de Carvalho está, outra vez, a investir forte no reforço da equipa para que a candidatura ao título seja imediata e para acautelar possíveis saídas. Já chegou, por exemplo, muita gente para o meio-campo (Battaglia e Mattheus, mais Bruno Fernandes, que já confirmou o acordo entre Sporting e Sampdória), o que indicia que Adrien Silva e/ou William Carvalho terão propostas de gente com dinheiro. E o custo das prováveis contratações de Fernandes e Acuña (cada uma delas a rondar os oito/nove milhões) também indicia que vai entrar dinheiro fresco em Alvalade – para lá dos 15 milhões que Ruben Semedo já rendeu.

Também é claro que Jesus quer reformular a defesa, um sector que revelou algumas debilidades na época passada. Já saíram três jogadores neste sector (Semedo, Jefferson e Esgaio) e entraram dois (Piccini e André Pinto, mais o regresso de Jonathan Silva), mas o técnico “leonino” ainda aguarda pela chegada de Coentrão por empréstimo e do tal central canhoto que será, quase de certeza, Mathieu. O meio-campo não deverá resistir às leis do mercado, e o ataque terá também de ser reforçado - Bas Dost é bom, mas não chega para tudo, e o Sporting precisa de gente para lhe fazer companhia.

Entradas confirmadas

Rodrigo Battaglia (ex-Sp. Braga)

Cristiano Piccini (ex-Bétis)

Mattheus Oliveira (ex-Estoril)

André Pinto (ex-Sp. Braga)

Saídas confirmadas

Rúben Semedo (Villarreal)

Ricardo Esgaio (Sp. Braga)

Jefferson (Sp. Braga)

Regressos e promoções

Iuri Medeiros

Jonathan Silva

Leonardo Ruiz

Mehri Demiral

Domingos Duarte

Gelson Dala

Mama Baldé

