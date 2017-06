Portugal trouxe a Cup do Europeu de Seniores

Portugal sagrou-se campeão europeu no XXXVI ESGA SENIOR CHAMPIONSHIP & CUP 2017 que decorreu no percurso do Sierra Golf Club de 20 a 23 de Junho, em Gdynia na Polónia, com uma vitória categórica, entre os 23 Países participantes.

Na Cup (competição net), Portugal assumiu a liderança desde o primeiro dia, consolidando a posição nos dias seguintes, obtendo o seu melhor resultado colectivo no segundo dia de competição, terminando o campeonato com uma distância de 13 pancadas da Hungria e 31 da Eslováquia, respectivamente, segunda e terceira classificadas.

PUB

A seleção que disputou a Cup era constituída por Abel Pereira (cap.), António Cordeiro, António Sá, Carlos Valente, José Cândido Oliveira e Manuel Cândido Oliveira.

No Championship (competição gross) venceu o Reino Unido, seguido da Itália e da Finlândia.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A participação portuguesa, que obteve o 16º lugar, nesta categoria, foi constituída por Gregório Cabo (cap.), Carlos Pelado, Carlos Poucochinho, Francisco Julião, Marinho Cruz e Steve Juster,

O ESGA Senior Championship & Cup é uma competição que se realiza anualmente num dos países membros desta Associação. Em 2014 realizou-se em Portugal nos campos de Vale da Pinta e do Gramacho, no Algarve.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB