João Sousa prolonga série negra

João Sousa continua sem conseguir travar a má série de resultados no ATP World Tour. Nesta segunda-feira, o número um português foi eliminado na ronda inicial do novo torneio de Antalya, somando a 10.ª derrota nos encontros de estreia num total de 16 torneios realizados este ano. Sousa vai chegar a Wimbledon com apenas um único encontro ganho nos últimos oito torneios que realizou – na primeira ronda do Torneio de Roland Garros, sobre Janko Tipsarevic, antes de perder com Novak Djokovic.

Em Antalya, Sousa foi eliminado por Radu Albot (116.º mundial), por 7-6 (7/2), 6-2, num encontro em que liderou por 5-3 e serviu para fechar a partida inaugural a 5-4. A falta de resultados coloca Sousa esta semana no 58.º lugar da tabela ATP - no dia 12 de Junho, desceu ao 60.º posto, o seu pior ranking desde Setembro de 2013, antes de conquistar o primeiro título no ATP World Tour, em Kuala Lumpur.

Já em 2014, o vimaranense atravessou um mau momento, com uma série de oito derrotas consecutivas, entre Abril e Junho. Mas até final da época, Sousa teve vários pontos altos com a presença em duas finais (Bastad e Metz) e uma meia-final (‘s-Hertogenbosch).

Sousa ainda vai manter-se na Turquia, onde nesta terça-feira compete em pares, ao lado de Carlos Berlocq, defrontado uma dupla turca.

Irregular tem sido a época de Gastão Elias (113.º). Depois de ter sido quarto-finalista no ATP de Lyon, onde derrotou Juan Martin del Potro, o número dois português só ganhou dois encontros, num challenger realizada na semana passada. Nesta segunda-feira, Elias perdeu de entrada pela terceira vez nos últimos quatro torneios; frente ao esloveno Blaz Rola (248.º), pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-4.

A melhor notícia para o ténis português veio do qualifying de Wimbledon, onde Pedro Sousa (153.º) obteve a segunda vitória da época sobre um "top-100", ao vencer, por 4-6, 6-3 e 6-4, o italiano Alessandro Giannessi (100.º) – o mais cotado da fase de qualificação masculina.

Sousa tomou o ascendente do encontro no segundo set, em que não enfrentou qualquer break-point e a 5-3 da “negra”, dispôs de um primeiro match-point. O tenista português viria a fechar na oportunidade seguinte, a 5-4, não sem antes recuperar de 15-40. Nesta terça-feira, na segunda ronda, no último encontro do court 15, Sousa vai defrontar o canadiano Steven Diez (223.º).

Antes, João Domingues (201.º) estreou-se em torneios do Grand Slam, mas não foi capaz de contrariar o favoritismo do russo Andrey Rublev (92.º), que venceu com um duplo 6-3.

Nesta terça-feira também, Michelle Larcher de Brito (280.ª WTA) estreia-se no qualifying feminino, diante da argentina Nadia Podoroska (174.ª).

