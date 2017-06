Portugal falha acesso à Superliga no atletismo

A selecção nacional de atletismo falhou, neste domingo, a subida à Superliga ao terminar mais uma edição da I Liga (II Divisão) do Campeonato da Europa de nações no quinto lugar, ficando assim fora dos três primeiros lugares.

A selecção lusa somou 285 pontos, ficando atr��s da Suécia (320,5p), Finlândia (314,5p) e Suíça (305,5p), e da Turquia (302p), e quedando-se adiante da Noruega (272,5p), Roménia (246p) e Irlanda (238p).

Nem mais algumas vitórias individuais, somadas às que sucederam na segunda jornada da competição, permitiram a Portugal concretizar um sonho que de início já se sabia ser difícil. Isto porque também houve muitas provas em que os resultados colocaram os portugueses na cauda da classificação.

O maior destaque foi para Hélio Gomes, que venceu os 3000m com o recorde pessoal de 7m55,94s, uma rara vitória europeia de um fundista masculino português de há muito tempo a esta parte. Para mais, Hélio distanciou-se claramento do turco, de origem queniana, Ali Kaya (7m59,54s), já por duas vezes medalhado em Europeus nos 10.000m e o ano passado vencedor da meia maratona de Istambul.

Diogo Ferreira, uma semana depois de ter colocado o recorde nacional a 5,71m, foi também o vencedor do salto com vara, mostrando-se o único capaz de passar os 5,45m. Em segundo lugar ficou o norueguês Eirik Dolve, com 5,30m.

Irina Rodrigues foi a terceira vencedora portuguesa do dia, impondo-se no disco com a boa marca de 59,62m, o que lhe deu uma margem gigante de avanço sobre a sua imediata, a finlandesa Salla Sipponen (54,97m).

Quanto a pódios ainda hove mais dois para portugueses, um inesperado, o outro nem tanto. Hélio Vaz proporcionou a surpresa agradável, sendo terceiro nos 110m barreiras com 14,23s, um novo recorde pessoal por dois centésimos – embora já tenha menos de 13,90s com vento. Esperada foi a prestação de Lorène Bazolo nos 200m, ficando também em terceira com 23,76s.

Já para David Lima seria de esperar uma posição superior, mas o velocista residente em Inglaterra acabou em quarto, com 20,87s, numa prova que proporcionou ao turco Ramil Guliyev o melhor resultado do dia, com 20,20s.

Numa corrida táctica, como previso, Marta Pen foi quinta nos 1500m (4m17,66s), enquanto no triplo salto, Ricardo Jaquité, o substituto de Nelson Évora, terminava em nono, com 15,32m, longe do seu melhor, em prova ganha pelo finlandês Simo Lipsanen com 16,75m.

