Daniel Ricciardo conquista primeiro triunfo do ano no GP do Azerbaijão

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prémio do Azerbaijão, oitava prova do Mundial de Fórmula 1, naquele que foi o seu primeiro triunfo em 2017.

PUB

Na atribulada prova azeri, com quatro entradas do safety car e uma interrupção, com bandeira vermelha, Ricciardo somou o quinto triunfo da carreira, ao concluir a corrida em 2h03m55,570s, deixando o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o canadiano Lance Stroll (Williams), de 18 anos, na segunda e terceira posições, a 3,904 e 4,009 segundos, respectivamente.

Com o quarto lugar na corrida deste domingo, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que sofreu uma penalização, manteve a liderança da classificação, com 153 pontos, agora mais 14 do que o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que não foi além do quinto posto no Azerbaijão. Bottas ocupa o terceiro lugar, com 111.

PUB

A Mercedes continua a ocupar o primeiro lugar nos construtores, com 250 pontos, seguida de Ferrari, com 226, e Red Bull, com 137.

PUB

PUB