ASAE apreende 13 toneladas de carne e peixe em entreposto frigorífico em Viseu

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) informou este sábado que apreendeu 13 toneladas de carne, peixe e transformados de carne, que estavam num entreposto frigorífico de Viseu, o qual foi encerrado.

“Foram apreendidas cerca de 13 toneladas de produtos de origem animal refrigerados e congelados (carnes, peixe e transformados de carne)” num valor que ultrapassa os 37 mil euros, diz a ASAE em comunicado.

A ASAE explica que na última semana, através da brigada especializada de fiscalização de indústrias de produtos de origem animal, da Unidade Regional do Norte, efetuou uma acção de fiscalização dirigida a um entreposto com sala de desmancha, no distrito de Viseu, de forma a garantir o cumprimento dos requisitos gerais em termos de segurança alimentar.

Como resultado da acção, acrescenta, “foi determinada a suspensão total da atividade do referido estabelecimento por falta de Número de Controlo Veterinário e instaurado o respetivo processo de contraordenação”.

