Tsanko Arnaudov volta a bater recorde nacional do lançamento do peso

Tsanko Arnaudov voltou a bater este sábado o recorde de Portugal do lançamento do peso, ao arremessar a 21,56 metros, durante a I Liga dos Campeonatos da Europa de selecções, que está a decorrer em Vaasa, Finlândia.

O já recordista nacional ganhou destacado o concurso, no que foi uma das duas vitórias lusas do dia — a outra foi de Patrícia Mamona, no triplo salto. O atleta, de 25 anos, melhorou a marca por larga margem, já que o anterior máximo era de 21,08 e tinha sido fixado a 4 de Março deste ano, em Belgrado, na Sérvia, quando foi quarto posicionado nos Europeus de pista coberta.

Dispondo de quatro lançamentos, fez nulo ao quarto, depois de 19,79; 21,56 e 20,51 — qualquer um destes lançamentos lhe bastava para ganhar. Com esta marca, Tsanko sobe a sétimo melhor mundial do ano, segundo europeu.

