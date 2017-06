Miguel Oliveira garante quarto melhor tempo em Assen

O português Miguel Oliveira (KTM) assegurou este sábado o quarto lugar da grelha de partida, em Moto2, do Grande Prémio da Holanda, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Na sessão de qualificação do circuito de Assen, Miguel Oliveira rodou em 1m38,615s, “gastando” mais 147 milésimos do que o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do campeonato, que conseguiu a “pole” com o tempo de 1m38,468s.

A par de Morbidelli, completam a primeira linha da grelha de partida o japonês Takaaki Nakagami e o suíço Thomas Luthi, também em Kalex.

A qualificação ficou marcada pela queda aparatosa do italiano Lorenzo Baldassarri, que obrigou à interrupção da sessão cronometrada.

Segundo as informações mais recentes, depois de ter estado inconsciente ainda na pista, Baldassarri recuperou no centro médico do circuito holandês.

O piloto português ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 40 pontos de Morbidelli, que detém apenas sete de vantagem sobre o suíço Thomas Luthi (Kalex).

