Hamilton conquista "pole" no Azerbaijão e supera marca de Senna

O britânico Lewis Hamilton, em Mercedes, superou este sábado a marca de Ayrton Senna ao somar a 66.ª “pole position” da carreira, que o coloca na frente do pelotão à partida para o Grande Prémio do Azerbaijão em Fórmula 1.

Único a rodar abaixo de 1.41 minutos (1m40,593s) no circuito urbano de Baku, Hamilton fica a apenas duas “poles” de igualar o recorde do alemão Michael Schumacher.

Campeão em 2008, 2014 e 2015 e actual segundo classificado do Mundial - a 12 pontos do alemão Sebastian Vettel (Ferrari) -, o britânico conta com a companhia do colega Valtteri Bottas na primeira linha da grelha de partida, com o finlandês a registar 1m41,027s.

Bottas, terceiro classificado do campeonato, a 48 pontos de Vettel, liderou durante grande parte da sessão de qualificação e conseguiu ainda melhorar na sua última volta, apenas para ver Hamilton “pulverizar” de imediato o seu registo por quase meio segundo.

O líder do Mundial não foi além quarto melhor tempo, a 1,248 segundos de Hamilton, atrás do colega de equipa da Ferrari, o finlandês Kimi Räikkönen, que também ficou a mais de um segundo do britânico, o que deixa antever muitas dificuldades para a escuderia italiana na corrida.

A terceira e última ronda da qualificação esteve interrompida durante cerca de 10 minutos devido ao despiste de Daniel Ricciardo (Red Bull), sem consequências físicas para o piloto australiano.

