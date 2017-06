Miguel Oliveira, o sexto mais rápido nos treinos livres em Assen

O português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi o sexto piloto mais rápido nos treinos livres do Grande Prémio da Holanda de Moto2, oitava prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

O piloto de Almada completou a sua melhor volta ao circuito de Assen em 1m38,463s, mais 402 milésimos do que o piloto mais rápido, o italiano Franco Morbidelli (Kalex), líder do campeonato, que rodou em 1m38,061s.

"A moto está com uma boa afinação e, por isso, estou confiante. Vejo-me, pelo menos, nas duas primeiras filas [da grelha de partida], mas vai depender muito das condições climatéricas durante a qualificação", disse Oliveira, em declarações divulgadas pela sua assessoria de comunicação.

O piloto português ocupa o quarto lugar no Campeonato do Mundo da classe intermédia, a 40 pontos de Morbidelli, detentor de apenas sete de vantagem sobre o suíço Thomas Luthi (Kalex), que nesta sexta-feira obteve o terceiro melhor registo, a 181 milésimos do italiano.

