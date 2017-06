Mateus regressa ao Boavista

Mateus, avançado angolano, de 33 anos, que na época passada representou o Arouca, assinou esta sexta-feira contrato com o Boavista, até 2018, sendo o oitavo reforço para a nova temporada. Mateus regressa ao Bessa dez anos depois de ter defendido a "pantera", ainda no rescaldo do célebre caso que provocou a despromoção do Gil Vicente.

O Boavista anunciou previamente as contratações do guarda-redes suíço Raphael Spiegel e do defesa central francês Stéphane Sparagna, ambos até 2020. Campeão mundial sub-17 pela Suíça, em 2009, Spiegel (24 anos, 1,96 metros) fez parte da formação no Grasshoppers. Sparagna (22 anos, 1,86 metros) foi formado no Marselha, mas esteve cedido ao Auxerre, onde foi um dos indiscutíveis, com 33 jogos.

Antes de Mateus, Spiegel e Saparagna, o Boavista assegurara já o médio espanhol Rodriguez (ex-Wellington Phoenix), o defesa esquerdo Vítor Bruno (ex-Feirense), o guardião brasileiro Assis (ex-Leixões), o central brasileiro Rafael Rossi (ex-Swindon Town) e o médio Aymen Tahar (ex-Gaz Metan, da Roménia).

O Boavista rescindiu, entretanto, com Digas e Mohamed Daf. Digas chegou ao Bessa na época passada, mas em Janeiro foi emprestado ao Fafe. O senegalês Daf, recrutado na temporada anterior, lesionou-se e foi emprestado ao Gafanha da Nazaré.

