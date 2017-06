Selecção sub-20 chinesa pode disputar a 4.ª divisão alemã

Na próxima época, a Regionalliga Sudwest, uma das cinco séries da quarta divisão do futebol alemão, poderá ter 19 clubes germânicos e uma equipa chinesa. A selecção sub-20 da China foi convidada para participar na prova e no próximo dia 11 de Julho as formações que vão participar na competição deverão reunir para tomar uma decisão definitiva.

O objectivo é dar competição à selecção sub-20 chinesa, com vista à participação nos Jogos Olímpicos de 2020, e completar o quadro das equipas na Regionalliga Sudwest, que conta actualmente com 19 clubes.

Se a entrada dos asiáticos for aprovada - Felix Wiedemann, director-executivo da liga, afirmou ao jornal Bild que há receptividade de todos os participantes – os resultados dos confrontos entre os clubes alemães e a selecção chinesa não serão contabilizados para efeitos classificativos.

“Nada está ainda decidido, mas os clubes estão a favor. Há muito interesse em que se concretize. É importante dizer que não haverá pontos em jogo, pelo que não haverá influência no campeonato”, declarou Wiedemann.

A entrada da equipa olímpica chinesa na Regionalliga Sudwest será discutida pelas 19 equipas que participam na prova no próximo dia 11 de Julho e, em cima da mesa, estará uma compensação de quase 15 mil euros que a federação de futebol chinesa pagará a cada clube.

