Federação inglesa prescinde das casas de apostas

A Federação Inglesa de futebol (FA) anunciou esta quinta-feira que rescindiu o vínculo com todas as empresas de apostas desportivas do Reino Unido, incluindo a Ladbrokes, um dos principais parceiros.

PUB

Originalmente programado para quatro anos - e depois de ter vigorado apenas uma época - o contrato de 4 milhões de libras anuais (cerca de 4,5 milhões de euros) foi denunciado por mútuo acordo, refere a FA em comunicado.

Esta decisão surge após o presidente da FA, Greg Clarke, ter expressado reservas sobre os acordos comerciais entre a entidade que dirige e as empresas de apostas, embora fosse proibido aos jogadores, clubes e treinadores apostar.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"A decisão foi tomada depois de um estudo de três meses sobre a posição da FA no processo, em que celebra contratos desportivos com empresas de apostas e ela própria é responsável pela sua regulamentação", acrescenta a nota da federação.

A decisão surge dois meses após a FA ter punido com 18 meses de suspensão Joey Barton, do Burnley, por cerca de 1.200 apostas realizadas entre 2006 e 2016.

Joey Barton criticou a FA pelo facto de o regulamento proibir os jogadores de apostar em eventos desportivos, considerando um contra-senso as ligações comerciais da Federação Inglesa com as casas de apostas e a proibição de apostar. Barton apontou ainda que muitos clubes, incluindo o Burnley, são patrocinados por essas mesmas empresas de apostas.

PUB

PUB