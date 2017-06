Derrota do Banfield entrega título ao Boca Juniors

O Boca Juniors assegurou nesta terça-feira o título de campeão argentino de futebol, beneficiando da derrota do Banfield, segundo classificado, que perdeu no terreno do San Lorenzo, por 1-0, em jogo da 29.ª e penúltima jornada. O Boca joga nesta quarta-feira e tem quatro pontos de vantagem sobre o Banfield, o que significa que garantiu matematicamente o 32.º título nacional da sua história.

Fernando Belluschi marcou o golo da vitória do San Lorenzo e desencadeou os festejos dos adeptos do Boca, um pouco por toda a Argentina e em especial no Obelisco, de Buenos Aires. O Boca Juniors, cujo último título remontava a 2015, sucede ao Lanús no historial da competição, que é dominado pelo grande rival do Boca, o River Plate, com 36 títulos.

Na presente temporada, o Boca Juniors, comandado por Guillermo Barros Schelotto e com o defesa Jonathan Silva, por empréstimo do Sporting, somou apenas três derrotas e oito empates, tendo vencido 17 jogos. O próximo jogo é no terreno do Olimpo, 19.º classificado. E fecha o campeonato em casa, no afamadado estádio La Bombonera, domingo, contra o Unión Santa Fé, 20.º da tabela.

Entre as figuras desta temporada do Boca, conhecido pelo emblema "azul e ouro", destacam-se o avançado Darío Benedetto, melhor marcador do campeonato, com 18 golos, e Carlos Tevez, que acabou por se transferir para os chineses do Shanghai Shenhua, em Dezembro de 2016. Tevez foi ganhar 40 milhões de salário anual na China, mas outros nomes fortes prosseguiram o caminho vitorioso do Boca, como Ricardo Centurión, Cristian Pavón, Frank Fabra, Rodrigo Bentancur e Fernando Gago.

