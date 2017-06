Hermínio Loureiro suspeito de corrupção em negócios de campos sintéticos de futebol

A operação desencadeada nesta segunda-feira pela Polícia Judiciária do Porto e que levou à detenção de Hermínio Loureiro, ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis e vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, por suspeita de crimes de corrupção, prevaricação, peculato e tráfico de influência, resulta de uma investigação em curso há um ano.

PUB

Além de Hermínio Loureiro, a PJ deteve o actual presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo, cuja candidatura pelo PSD à autarquia, em Outubro, pode estar comprometida com o adensar desta investigação..

Na sequência desta operação, denominada Ajuste Secreto, a PJ já tinha ontem arrestado 15 imóveis, bem como seis viaturas de luxo, entre as quais um Bentley e seis milhões de euros. Em causa está um esquema de participação em concursos públicos relacionado com a instalação de campos sintéticos, apurou o PÚBLICO. As pessoas detidas nesta segunda-feira, que são suspeitas de manipulação de contratação pública, receberiam luvas de empresários da construção civil, também eles alvo da operação.

PUB

Neste esquema estão também envolvidos quatro empresários ligados ao "sector da construção civil" e um funcionário camarário que também foram também detidos. As autoridades não divulgaram nomes, mas o funcionário municipal em causa será o antigo adjunto de Hermínio Loureiro no executivo da Câmara de Oliveira de Azeméis e que é secretário na distrital do PSD de Aveiro.

Clubes de futebol visados

A PJ do Porto realizou 31 buscas em cinco câmaras municipais: Matosinhos, Gondomar, Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha e Estarreja, e em cinco clubes de futebol, entre eles a União Desportiva Oliveirense, o Atlético Clube de Cucujães e o Futebol Clube Macieirense.

Os casos sob investigação terão ocorrido no ano passado e os sete detidos são suspeitos de corrupção activa e passiva, prevaricação, participação económica em negócio e tráfico de influências.

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirmou que deteve sete pessoas, com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, "sendo um autarca, um ex-autarca, um funcionário camarário e os restantes empresários de profissão" e que "serão presentes a primeiro interrogatório judicial à competente autoridade judiciária para aplicação das medidas de coacção tidas por adequadas".

Nas operações participaram magistrados do Ministério Público e cerca de 90 elementos da PJ, esclareceram as autoridades no mesmo comunicado. A operação, disse a PJ, "permitiu até ao momento a obtenção de fortes indícios da existência de relações privilegiadas entre os suspeitos, ao longo do último ano". A investigação detectou a "realização de diversas obras em diferentes localidades, manipulando as regras de contratação pública".

Há sete meses, em Dezembro de 2016, Hermínio Loureiro renunciou ao mandato de presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis (eleito pelo PSD), surpreendendo os autarcas da região e os dirigentes sociais-democratas. O autarca, na altura, não justificou a sua decisão. Numa nota dirigida ao município, Hermínio Loureiro escreveu "que é muitas vezes mais importante saber sair da cena política do que a ela se apresentar".

O autarca anunciou a sua demissão dos cargos de presidente do Conselho Metropolitano do Porto, de membro da comissão executiva do Turismo do Porto e Norte de Portugal, de membro do conselho geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e de representante dos municípios no Conselho Nacional do Desporto.

Isidro Figueiredo sai da corrida autárquica?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente da distrital o PSD de Aveiro, Salvador Malheiro, admite que Isidro Figueiredo possa sair da corrida autárquica à Câmara de Oliveira na sequência do desenrolar desta investigação .

“O dia 7 de Agosto é a data limite para entregarmos as listas às eleições autárquicas e se o actual presidente da câmara, que é o candidato, for considerado culpado teremos de encontrar uma outra pessoa para liderar a lista á câmara”, admitiu ao PÚBLICO Salvador Malheiro, de quem Hermínio Loureiro foi mandatário na corrida à distrital social-democrata.

Afirmando que ainda não tinha falado nem com Herminio Loureiro nem com Isidro Figueiredo, o líder do PSD de Aveiro garantiu que foi apanhado de surpresa e disse esperar que a “justiça funcione e que se apurem os factos”. “Se houve crime, as pessoas que os praticaram devem ser punidas, se não cometeram nada lhes deve acontecer.”

PUB

PUB