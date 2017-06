Fernando Santos: "Momentos difíceis são todos os jogos"

Depois do empate com o México na jornada inaugural, a selecção portuguesa volta a entrar em acção nesta quarta-feira, em Moscovo, frente à Rússia, e Fernando Santos garante que o campeão europeu está preparado para o próximo adversário e que todos os jogos nesta Taça das Confederações têm "um espírito de final".

PUB

"Momentos difíceis são todos os jogos, difíceis no sentido em que não há nenhum adversário fácil. É preciso não esquecer que grande parte destes jogadores escreveram a pagina mais brilhante do futebol português e eu tenho confiança ilimitada neles. A Rússia, que joga perante o seu publico, está em renovação e tem treinador novo, é um adversário forte. Temos respetio pela equipa russa, mas não receamos ninguém. A equipa estará preparada", garantiu nesta terça-feira o seleccionador nacional.

O objectivo, diz Fernando Santos, é o mesmo de sempre, e as questões estéticas ficam para segundo plano. "Não sei o que é bonito, sei o que é bonito e feio para mim. No futebol há uma coisa mais importante que é ganhar, o resto pouco importa, sempre procurámos disputar todos os jogos para ganhar. Em 20 e tal jogos oficiais desde que cheguei, só sofremos uma derrota, acho que isso por si só diz muito", observa.

PUB

Fernando Santos admite que vai fazer algumas mudanças em relação ao jogo com o México e diz que essa situação já estava prevista, mas não diz quais serão as alterações, ou se a entrada de André Silva no "onze" será uma delas. "Algumas mudanças irão sempre existir. Alguns jogadores estão fatigados, mas o objectivo é o mesmo de sempre, sabendo do grau de dificuldade. A rotação estava prevista", frisou.

O seleccionador português não se alongou muito quando lhe perguntaram sobre as notícias que dão Cristiano Ronaldo com vontade de sair do Real Madrid. "Amanhã temos um jogo muito importante, o Cristiano Ronaldo está altamente focado no compromisso com a selecção nacional", limitou-se a dizer o seleccionador português, que também não deu uma opinião muito concreta sobre a utilização videoárbitro na competição: "Não vale a pena dispersarmo-nos, temos de estar adaptados. Depois da competição os responsáveis vão ponderar. Por certo haverá haverá alguma coisa a alterar, mas isso o futuro dirá."

PUB

PUB