Fábio Coentrão cumpriu testes médicos no Sporting

O internacional português Fábio Coentrão cumpriu esta terça-feira, na Clínica CUF, em Alvalade, os testes médicos que determinarão se o lateral-esquerdo será jogador do Sporting na próxima época. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, havia já confirmado a cedência de Fábio Coentrão ao emblema de Alvalade, pelo que o anúncio oficial do acordo entre as partes envolvidas está iminente.

Em Alvalade, Coentrão reencontra o treinador Jorge Jesus, com quem se afirmou ao serviço do Benfica antes de se transferir para Madrid.

Entretanto, o Sporting tem o calendário de jogos de preparação já agendados, defrontando o Fenerbahçe, o Valência, o Basileia e o Marselha, na Suíça, de 12 a 18 de Julho.

O Sporting é uma das 12 equipas que integram o "Festival de Futebol dos Alpes".

