Espanha acusa Mourinho de fuga ao Fisco

As notícias da fuga ao Fisco espanhol no mundo do desporto continuam. Esta terça-feira, a mais recente denúncia recai sobre José Mourinho, ex-treinador do Real Madrid. O Fisco espanhol apresentou uma denúncia contra o treinador português, acusando-o de fraude no valor de 3,3 milhões de euros. A notícia está a ser avançada pela imprensa espanhola.

PUB

Em causa estarão irregularidades cometidas entre 2011 e 2012. O Ministério Público espanhol calcula que os montantes ascendam a 3.304.670 euros, dos quais 1.611.537 relativos a 2011 e 1.693.133 referentes a 2012. Mourinho foi treinador dos "merengues" entre 2010 e 2013.

Notícia surge no mesmo dia em que é conhecida a data em que Cristiano Ronaldo, também acusado pelas autoridades espanholas, será presente à Justiça espanhola.

PUB

José Mourinho é o actual treinador do Manchester United, equipa vencedora da Liga Europa.

PUB

PUB